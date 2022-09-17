Турция

Форвард одразу відчув на собі темперамент Туреччини.

Нападник французького Парі Сен-Жермен Мауро Ікарді не знайшов себе в планах нового головного тренера флагману Ліги 1 Крістофа Галтьє, тому скористався трохи подовженим, у порівнянні з рештою європейських країн, трансферним вікном у Туреччини задля переходу до Галатасараю.

І вже в першому матчі за новий клуб, який припав на зустріч "левів" проти Коньяспору в рамках сьомого туру місцевої Суперліги, аргентинському виконавцю вдалось дебютувати виходом на заміну на 62 хвилині замість Бафетембі Гоміса.

Результативних дій за відведений йому час Мауро так і не здійснив, проте натомість став одним із учасників дуже цікавого епізоду наприкінці дуелі.

Форвард Галатасарая став на заваді голкіперу суперників Ібрагіму Шехичу, який мав намір швидко повернути м’яч до гри з меж власного штрафного, а після фолу аргентинця опонент почав забороненим чином виявляти власні емоції.

🇹🇷 #SüperLig

😅 Premier match avec Galatasaray... et première bagarre pour Icardi ! pic.twitter.com/dOGQ8l0m9k — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 16, 2022

Справа дійшла до невеличкої сутички, підсумком якої стало вилучення Шехича за друге попередження, у той час як Ікарді отримав тільки першу жовту картку в футболці нового клуба.

У підсумку, Галатасарай утримав перемогу, яку забезпечили швидкий гол Сержіу Олівейри та автогол Фанциско Кальво наприкінці зустрічі.

Огляд матчу:

Галатасарай — Коньяспор 2:1

Голи: Олівейра, 1, Кальво, 82 (авт.) — Чекічі, 15

Галатасарай: Муслера — Боей, Нельссон, Байрам, ван Анхолт (Дюбуа, 78) — Торрейра, Олівейра (Мідтше, 87) — Акгюн, Мертенс (Демір, 63), Актюркоглу (Кутлу, 87) — Гоміс (Ікарді, 62).

Коньяспор: Шехич — Огуз, Демірбаг, Кальво, Гільєрме — Хаджиахметович — Чекічі (Караель, 30, Ульгюн, 81), Паз (Павічич, 65), Дікмен, Бютюкі — Демір (Діуф, 81).

Попередження: Актюркоглу, Муслера, Ікарді, Мідтше — Кальво, Ульгюн, Шехич.

На 89 хвилині був вилучений Ібрагім Шехич (Коньяспор) (друге попередження).

Джерело: MEGOGO.