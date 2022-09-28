Турция

Футболіст все ж продовжить виступати у Туреччині.

Колишній півзахисник міланського Інтера, Роми, Фіорентини та інших клубів Адем Ляїч став новачком турецького Карагюмюрку.

Контракт з 30-річним сербським хавбеком підписаний до літа 2024 року, але грати за новий клуб він зможе лише с зими 2023 року.

Останнім клубом футболіста був турецький Бешикташ. Але з літа, після закінчення контракту, він став вільним агентом.

У складі Бешикташа він зіграв 85 матчів, забив 18 голів та віддав 26 асистів. Найбільшу кількість ігор він провів у Фіорентині — 88.