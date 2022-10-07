Турция

Турецький колектив націлився на Кріштіану.

Турецький портал Fotomac у Twitter написав, що Галатасарай зробить все можливе для підписання Кріштіану Роналду.

Португалець може посилити команду взимку або вже наступним літом.

Президент клубу не виключає подібного трансферу: "Ми раніше вже підписували гравців, про яких навіть не могли мріяти".

Кріштіану може продовжити славні традиції зіркових ветеранів у Стамбулі після Дрогба та Снейдера.

Проте бажання португальської легенди буде грати вирішальну роль.

Роналду погано розпочав цей сезон, а у поєдинку Ліги Європи проти Омонії примудрився не реалізувати вже стовідсотковий момент.