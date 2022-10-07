Турецький колектив націлився на Кріштіану.
Кріштіану Роналду
07 жовтня 2022, 09:58
Турецький портал Fotomac у Twitter написав, що Галатасарай зробить все можливе для підписання Кріштіану Роналду.
Португалець може посилити команду взимку або вже наступним літом.
Президент клубу не виключає подібного трансферу: "Ми раніше вже підписували гравців, про яких навіть не могли мріяти".
Кріштіану може продовжити славні традиції зіркових ветеранів у Стамбулі після Дрогба та Снейдера.
Проте бажання португальської легенди буде грати вирішальну роль.
Роналду погано розпочав цей сезон, а у поєдинку Ліги Європи проти Омонії примудрився не реалізувати вже стовідсотковий момент.