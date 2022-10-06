До вашої уваги результати перших матчів ЛЕ за шосте жовтня.
Фото: twitter.com/EuropaLeague
06 жовтня 2022, 21:39
Завершилися перші поєдинки третього туру групового етапу Ліги Європи УЄФА.
Представляємо до вашої уваги результати минулих протистоянь.
Омонія — Манчестер Юнайтед 2:3
Голи: Ансаріфард, 34, Панайоту, 85 — Рашфорд, 53, 84, Марсьяль, 63
Монако — Трабзонспор 3:1
Голи: Бен Єддер, 14, 45+2, Дісасі, 55 - Бакасетас, 72
Видалення: Гомес, 11 (Трабзонспор)
ХІК — Лудогорець 1:1
Голи: Хетемай, 55 - Тіссера, 10
Црвена Звезда — Ференцварош 4:1
Голи: Канга, 27, 60, Мітровіч, 35, Катай, 50 - Захаріассен, 71
Цюрих — ПСВ 1:5
Голи: Окіта, 87 — Вертессен, 10, 15, Гакпо, 21, 55, Сімонс, 35
Шериф — Реал Сосьєдад 0:2
Голи: Давід Сілва, 53, Елустондо, 62
Видалення: К'ябу. 61 (Шериф)
Штурм — Лаціо 0:0
Видалення: Газібегович, 82 (Штурм)