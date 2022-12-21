Турция

Футболіст, схоже, боже не потрібен топ-клубам.

28-річний опорний півзахисник Мілана Тьємуе Бакайоко, контракт якого належить Челсі, може переїхати до Туреччини.

Футболіст вже у січні може залишити Мілан і повернутись у Челсі, де буде вирішуватись його доля.

В Туреччині головним претендентом є Адана Демірспор, який після 13 турів Суперліги займає третю сходинку з 24 балами. Про це пише Ніколо Скіра.

Очевидно, що головний тренер Мілана Стефано Пьолі не потребує цього гравця. Він не зіграв жодної хвилини за італійський клуб у цьому сезоні.

До слова, його контракт з Челсі діє до літа 2024 року, а Transfermarkt оцінює француза у 4 мільйони євро.