Турция

Команди виявили сильнішого у рамках чемпіонату.

У поєдинку 18 туру турецької Суперліги Галатасарай у гостьовому матчі не залишив шансів Фенербахче.

У народі зустріч цих суперників називають Міжконтинентальним дербі чи Вічним протистоянням. І цей раз дербі було за командою Окана Бурука.

У першому таймі вболівальники спостерігали за досить рівною грою. Але результативними були гості. Гол Бардакчі арбітр не зарахував через офсайд, а ось взяття воріт від Олівейри було "чистим".

І не сказати, що Фенербахче грав набагато гірше суперника у другій половині гри. Команда Жезуша створювала небезпечні моменти, проте пропустила два рази — спочатку від Актюркоглу, а після забив Мауро Ікарді.

Галатасарай — лідер Суперліги після 17 турів із 39 заліковими балами. Фенербахче йде на другому місці з 35 очками.

Фенербахче — Галатасарай 0:3

Голи: Олівейра, 32, Актюркоглу, 78, Ікарді, 90+11

Фенербахче: Баїндір — Сердар, Густаво (Лінкольн, 46), Салай, Осаї-Семюел, Кадіоглу — Креспу (Зайц, 70), Аран (Дурсун, 90+1), Россі (Кахведжі, 70), Кінг — Батчуай (Валенсія, 70).

Галатасарай: Муслера — Дюбуа, Бардакчі, Нельссон, Воеу — Кутлу, Олівейра (Мідтше, 76), Актюркоглу (Мата, 90+3), Мертенс (Торрейра, 70), Рашіца(Акгюн, 70) — Їлмаз (Ікарді, 76).

Попередження: Густаво, Олівейра, Боей, Нельссон, Мертенс, Кутлу, Валенсія, Ікарді.

Видалення: Кахведжі