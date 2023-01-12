Турция

Клуб підсилився відомими у Європі футболістами.

Турецький Карагюмрюк підписав трьох досвідчених футболістів. Про це повідомляє портал Transfermarkt.

Колишній вінгер Валенсії Вест Гема та Галатасарая Соф'ян Фегулі на правах вільного агента приєднався до команди підписавши контракт до літа 2024.

Екс-півзахисник Роми, Інтера та Фіорентини Адем Льяїч також безкоштовно перейшов у Карагюмрюк. Він з літа був без клубу після того, як його контракт із Бешикташем закінчився.

Також у команду повернувся Андреа Бертолаччі. 32-річний італієць вже має досвід ігор за Карагюмрюк, просте останнім часом грав у складі Кайсеріспора.

Карагюмрюк під керівництвом Андреа Пірло після 17 турів займає 10 місце у турецький Суперлізі.