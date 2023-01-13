Турция

Футболіст виявився непотрібен середняку чемпіонату.

Турецький Анкарагюджю офіційно повідомив про розірвання контракту з іспанським вінгером Хесе Родрігесом.

"Було досягнуто домовленості про розірвання контракту між нашим клубом і Хесе Родрігесом за обопільною згодою. Ми дякуємо Хесе Родрігесу за всі його зусилля, гру, та бажаємо йому успіхів у кар'єрі", — повідомляє прес-служба клубу.

29-річний футболіст приєднався до Анкарагюджю влітку 2022 року і з тих пір провів на полі 14 матчів у Суперлізі та 2 матчі в Кубку Туреччини, забив 5 голів.

Причина розірвання контракту — він не сподобався новому головному тренеру Омеру Ердогану, повідомляє видання AS.

Нагадаємо, що Хесе — вихованець мадридського Реала, з яким вигравав Кубок Іспанії, два рази Ліги чемпіонів та інші трофеї. Також він грав за ПСЖ, Бетіс, Спортінг та інші клуби.