Турецький гранд викупив контракт футболіста.
Брума, Фенербахче
20 січня 2023, 20:57
Турецький Фенербахче офіційно оголосив про підписання вінгера ПСВ та збірної Португалії Бруми.
За даними порталу Transfermarkt, сума трансферу 28-річного атакувального гравця склала 4,2 мільйони євро.
Контракт із швидкісним футболістом підписаний на 2,5 роки, проте клуб має домовленість про можливе подовження ще на рік.
У складі Фенербахче Брума провів п'ять поєдинків в усіх змаганнях у цьому сезоні, у яких віддав один асист.