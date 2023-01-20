Турция

Турецький гранд викупив контракт футболіста.

Турецький Фенербахче офіційно оголосив про підписання вінгера ПСВ та збірної Португалії Бруми.

За даними порталу Transfermarkt, сума трансферу 28-річного атакувального гравця склала 4,2 мільйони євро.

Контракт із швидкісним футболістом підписаний на 2,5 роки, проте клуб має домовленість про можливе подовження ще на рік.

У складі Фенербахче Брума провів п'ять поєдинків в усіх змаганнях у цьому сезоні, у яких віддав один асист.