Поляк найближчим часом може піти зі столичного клубу.
Томаш Кендзьора, Getty Images
27 січня 2023, 19:23
Турецький Анкарагюджю офіційно оголосив, що має намір підписати захисника Динамо Київ та збірної Польщі Томаша Кендзьору.
"У рамках планування нашого складу на зимове трансферне вікно були розпочаті переговори з клубом Динамо Київ щодо переходу до нашого клубу польського футболіста Томаша Кедзьори".
Контракт 28-річного захисника із київським Динамо розрахований ще на півтора роки — до літа 2024. Transfermarkt оцінює футболіста в 3,5 мільйони євро.
Нагадаємо, що Томаш приєднався до киян у 2017 році з польського Леху за 1,5 мільйони. З тих пір на його рахунку 198 ігор, 7 голів та 20 асистів.