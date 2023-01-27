Турция

Поляк найближчим часом може піти зі столичного клубу.

Турецький Анкарагюджю офіційно оголосив, що має намір підписати захисника Динамо Київ та збірної Польщі Томаша Кендзьору.

"У рамках планування нашого складу на зимове трансферне вікно були розпочаті переговори з клубом Динамо Київ щодо переходу до нашого клубу польського футболіста Томаша Кедзьори".

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İkinci transfer dönemi kadro planlamamız kapsamında, Polonyalı futbolcu Tomasz Kedziora'nın kulübümüze transferine dair Dinamo Kiev Kulübü ile görüşmelere başlanmış, kulüpler arasında oluşan pürüzler giderilemediğinden anlaşma sağlanamamıştır. pic.twitter.com/tk5AXfPSLj — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) January 27, 2023

Контракт 28-річного захисника із київським Динамо розрахований ще на півтора роки — до літа 2024. Transfermarkt оцінює футболіста в 3,5 мільйони євро.

Нагадаємо, що Томаш приєднався до киян у 2017 році з польського Леху за 1,5 мільйони. З тих пір на його рахунку 198 ігор, 7 голів та 20 асистів.