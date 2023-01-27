Турецький Анкарагюджю офіційно оголосив, що має намір підписати захисника Динамо Київ та збірної Польщі Томаша Кендзьору.

"У рамках планування нашого складу на зимове трансферне вікно були розпочаті переговори з клубом Динамо Київ щодо переходу до нашого клубу польського футболіста Томаша Кедзьори".

Контракт 28-річного захисника із київським Динамо розрахований ще на півтора роки — до літа 2024. Transfermarkt оцінює футболіста в 3,5 мільйони євро.

Нагадаємо, що Томаш приєднався до киян у 2017 році з польського Леху за 1,5 мільйони. З тих пір на його рахунку 198 ігор, 7 голів та 20 асистів.