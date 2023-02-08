Турция

Італієць продовжить кар'єру у Туреччині.

Півзахисник Роми та збірної Італії Ніколо Дзаньоло став гравцем турецького Галатасараю.

Як повідомляє прес-служба "вовків", 23-річний футболіст був проданий у турецький клуб.

Галатасарай поки не оголосив про трансфер, тому невідомі термін дії контракту та сума трансферу. Але Transfermarkt пише, що угода розрахована до літа 2027 року.

Раніше журналіст Ніколо Скіра писав про те, що Галатасарай заплатить за футболіста 20-22 мільйони євро.