Турция

Команди через землетрус знялись з чемпіонату.

Хатайспор та Газіантеп, фото з відкритих джерел, Football.ua

Хатайспор та Газіантеп, фото з відкритих джерел, Football.ua

Турецькі Хатайспор та Газіантеп вирішили знятись із чемпіонату Туреччини. Про це повідомили керівники обох клубів.

Причина банальна та сумна — у містах, які представляють ці клуби, відбувся сильний землетрус. Вінгера Хатайспору Крістіана Атсу досі не знайшли.

"Хатайспор надіслав нам листа. У ньому повідомляється, що клуб не гратиме свої матчі цього сезону", — заявив президент Федерації футболу Туреччини Мехмет Бююкекші.

Заява Газіантепа: "У цих складних умовах нашому клубу неможливо продовжувати спортивну діяльність. Відповідно до рішення, прийнятого нашою радою директорів, Газіантеп відмовляється від участі у Суперлізі та Кубку Туреччини у сезоні-2022/23.

Ми віримо, що наше місто і наша країна якнайшвидше залікують рани, завдані землетрусом. І дякуємо всім, хто поруч із нами, за підтримку".

Газіантеп займав 10 сходинку після 22 турів. Хатайспор був на 14 місці у таблиці. Сезон-2022/23 продовжать 17 команд.