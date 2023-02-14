Турция

Представник гравця повідомив про сумні новини з Туреччини.

Агент ганського футболіста Крістіана Атсу, який у перший день землетрусу опинився під завалами будинку, Нана Сечере повідомив, що футболіста не знайшли.

"Минуло вже дев'ять днів після землетрусу і ми все ще не знайшли Крістіана. Я зараз в Хатаї на місці катастрофі разом із його родиною. Це не можливо собі уявити. Наші серця болять за всіх, хто постраждав. За цей час, що я тут, ми змогли знайти кімнату Крістіана та дві пари його взуття. Вчора нам сказали, що теплові датчики показують ознаки до п'яти життів. Єдині справжні ознаки — візуальні, запах та звуки. На жаль, ми не змогли знайти Крістіана.

Це складна ситуація і ми дуже вдячні усім турецьким та іноземним рятувальникам, місцевим мешканцям та волонтерами за їхню допомогу та зусилля в порятунку тих, хто вижив. Але зараз ми нагально потребуємо більше ресурсів. Все йде дуже повільно, через це багато рятувальних робіт відкладається і втрачаються життя. Все через брак ресурсів, які необхідні робітникам.

На жаль, клуб не з нами та не бере участь в пошуках Крістіана. Їхня позиція та вплив, а також знання місцевих особливостей були б дуже корисні. Ми дуже просимо президента клубу та мера Хатая Люфтю Саваша зробити пріоритетом забезпечення додатковими ресурсами для пришвидшення рятувальних робіт", — цитує агента Атсу Лайалл Томас.

Раніше повідомлялось, що два турецьки клуби не продовжитимуть сезон Суперліги — Хатайспор та Газіантеп.