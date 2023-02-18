Турция

Ганський вінгер лише нещодавно забивав переможний гол за Хатайспор.

Рятувальники з усього світу досі розбирають завали після страшного землетрусу, що в найбільшій мірі зачепив Туреччину.

Колишній вінгер Челсі Крістіан Атсу був знайдений мертвим під завалами зруйнованого будинку, повідомляє видання Fotomac з посиланням на менеджера гравця.

За свою кар'єру ганський футболіст виступав за Порту, Ріу Аве, Челсі, Вітесс, Евертон, Борнмут, Малагу, Ньюкасл, Ар-Раед та Хатайспор.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Хатайспор не брав участі у пошуках гравця, не дивлячись на те, що його не могли знайти довгий час.