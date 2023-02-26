Турция

Італієць дебютував за клуб з Стамбулу результативним чином.

Гравець збірної Італії Ніколо Дзаньоло забив у своєму дебютному товариському матчі за Галатасарай, закріпивши перемогу над Аланьяспором з рахунком 4:2.

Екс-форвард Роми вийшов з лавки на 80-й хвилині контрольного матчу цього вечора та забив 14 хвилин потому.

Дзаньоло одним дотиком обійшов голкіпера та забив у порожні ворота.

8 лютого він перейшов у Галатасарай за 15 мільйонів євро плюс бонуси та 20-відсоткове скорочення будь-якої майбутньої комісії за продаж.

Офіційні поєдинки у Туреччині призупинено, оскільки країна продовжує боротися з наслідками руйнівного землетрусу, який вразив Туреччину та Сирію.

Зараз кількість загиблих перевищує 50 000, мільйони залишилися без даху над головою.