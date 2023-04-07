Турция

Аргентинський форвард хоче залишитися у Галатасараї.

Нападник Парі Сен-Жермен Мауро Ікарді, який поточний сезон проводить в оренді в турецькому Галатасараї, заявив про бажання залишитися в Стамбулі.

"Я дійсно дуже хочу залишитися в Стамбулі. У «ПСЖ» я грав із найкращими футболістами світу, але нічого не чув про себе. Тут мені набагато цікавіше, оскільки бачу до себе інтерес", — цитує слова Ікарді TNT Sport Argentina.

Нагадаємо, що орендна угода між Галатасараєм та ПСЖ щодо аргентинського форварда спливає влітку цього року.

У поточному сезоні Мауро Ікарді провів за турецький гранд 17 поєдинків, у яких він забив 10 голів та віддав 7 результативних передач.