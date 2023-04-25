Турция

Футболісту комфортно у Туреччині.

Нападник Мауро Ікарді, контракт якого належить ПСЖ, може стати повноцінним гравцем Галатасараю, за який виступає на правах оренди.

Після нещодавнього матчу проти Кайсеріспора, у якому Ікарді зміг оформити хет-трик, він розповів, що відчуває підтримку місцевих вболівальників.

"Я був у найкращому в світі клубі — в ПСЖ. Але нічого не відчував на вулиці від вболівальників. Ніякої підтримки. Однак я бачу тут великий інтерес для мене".

Галатасарай також хотів би залишити форварда, і наразі між клубами тривають перемовини щодо повноцінного трансферу.

Стверджується, що турецький клуб платить майже всю зарплату аргентинцю, а ПСЖ хотів би його продати. Контракт Ікарді з Парижем триває до 2024 року.

У сезоні-2022/23 на рахунку 30-річного форварда 20 матчів за Галатасарай, 14 голів та 8 гольових передач.