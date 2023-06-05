Турция

Відомий форвард із Туреччини завершує шлях у професійному футболі.

Бурак Їлмаз оголосив про завершення кар'єри - повідомляє портал Vi Nl.

Минулого літа Бурак прийшов до Фортуни Сіттард, з якою підписав контракт на п'ять років. Перші два сезони він виступав у клубі із Лімбурга, а потім ще три роки в іншій ролі. Зрештою, співпраця пішла не так, як планувалося. Їлмаз зумів забити 9 разів у своїх перших 21 матчах Ередівізі, але потім зіткнувся з проблемами у клубі.

Їлмаз більше не входив до складу Фортуни на попередні шість турів Ередивізі. Два тижні тому досвідчений форвард підтвердив , що покидає Фортуну після одного сезону. Тоді він також пообіцяв дати пояснення. Це сталося в понеділок вдень: на спеціальній прес-конференції в Туреччині Їлмаз оголосив про завершення футбольної кар’єри.

Це завершує насичену подіями кар’єру форварда. У своїй країні Бурак грав за Антальяспор, Бешикташ, Манісаспор, Фенербахче, Ескішехірспор, Трабзонспор і Галатасарай. З цими клубами він виграв дванадцять нагород, у тому числі двічі титул чемпіона Туреччини. У проміжку між ними Їлмаз також грав у Китаї з Пекін Гоань.

На протязі своєї довгої чудової кар'єри Їлмаз показав, мабуть, один зі своїх найкращих виступів у Франції. Частково завдяки шістнадцяти голам турка в чемпіонаті Лілль став чемпіоном Франції в сезоні-2020/21. Крім того, нападник, звичайно, також мав велике значення для національної збірної, забив 31 гол у 77 міжнародних матчах за Туреччину.