Мауро Ікарді, getty images
10 червня 2023, 21:59
Нападник Парі Сен-Жермен Мауро Ікарді, який цей сезон провів у турецькому Галатасараї, може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 30-річний аргентинець отримав усну пропозицію від Аль-Тавуна. На цьому етапі потенційна угода знаходиться на початковій стадії.
Зазначається, що в сезоні, що завершився, Ікарді був щасливий в Галатасараї, проте його майбутнє поки що знаходиться під питанням.
Всього у футболці турецького клубу Мауро Ікарді провів 26 поєдинків, забив 23 голи та віддав 8 результативних передач.