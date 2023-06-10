Турция

Аль-Тавун хоче підписати аргентинського форварда

Нападник Парі Сен-Жермен Мауро Ікарді, який цей сезон провів у турецькому Галатасараї, може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 30-річний аргентинець отримав усну пропозицію від Аль-Тавуна. На цьому етапі потенційна угода знаходиться на початковій стадії.

Зазначається, що в сезоні, що завершився, Ікарді був щасливий в Галатасараї, проте його майбутнє поки що знаходиться під питанням.

Всього у футболці турецького клубу Мауро Ікарді провів 26 поєдинків, забив 23 голи та віддав 8 результативних передач.