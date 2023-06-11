Турция

Фенербахче виграв Кубок Туреччини завдяки дублю Батшуайї

Для Фенера це перша перемога за десять років.

Фото: twitter.com/Fenerbahce

Фенербахче вперше за десять років виграв Кубок Туреччини. Команда Жорже Жезуша у фіналі перемогла Істанбул. Зазначимо, що дубль на свій рахунок записав Міши Батшуайї. Фенербхаче - Істанбулспор 2:0

Голи: Батшуайї, 1, 29. Фенербахче: Егрібаят, Азіз, Салаї, Луан Перес, Гюлер (Яндаш, 90), Кахведжі (Россі, 84), Арао, Зайц (Осей-Семюел, 75), Кадіоглу, Валенсія (Юксек, 75), Батшуайї (Дурсун, 90+1). Істанбулспор: Шенгезер, Лео Дуарте, Туба (Алексич, 78), Еркін (Лукас Ліма, 34), Тюрюч (Озбайракли, 85), Гюрлер (Янузай, 34), Біглія (Карцев, 34), Озджан, Шахінер, Жоао Кені. Попередження: Зайц (14), Тюрюч (67), Кені (88), Азіз.