Турция

На це натякнув президент одного з місцевих клубів.

Португальський нападник Жоау Феліш свого часу в 2019 році перейшов до мадридського Атлетіко з лісабонської Бенфіки за шалені 127,2 млн євро, проте так і не зміг розкрити свій потенціал під керівництвом Дієго Сімеоне.

Останні пів року для 23-річного виконавця пройшли за виступами в складі лондонського Челсі на правах оренди, де, як зізнавався сам гравець, він був дійсно щасливим, забивши чотири м’ячі в 16 матчах.

Однак тимчасова угода в підсумку завершилась без будь-яких шансів на продовження, тож Феліш був змушений повернутись назад до столиці Іспанії.

Проте напередодні, як повідомляє місцева преса, Жоау підписався на офіційну сторінку турецького Галатасарая в одній із соціальних мереж, після чого майже миттєво з’явилась реакція президента "левів" Дурсуна Озбека:

"Той факт, що Жоао Фелікс стежить за Галатасараєм, показує, наскільки велику вагу має наш клуб у сучасному футбольному світі", — заявив функціонер.

У Туреччині такі слова розцінили не інакше, як початок перемовин поміж клубами щодо можливої оренди португальця.

У той самий час генеральний директор Атлетіко Мігель Анхель Хіль Марін раніше заявив, що Феліш може бути проданий цього трансферного вікна, якщо сам висловить подібне бажання.