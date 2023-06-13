Турция

Агент досвідченого форварда перебуває в Туреччині, щоб обговорити можливий трансфер.

Нападник міланського Інтера Едін Джеко може залишити клуб цього літа на правах вільного агента через свій спливаючий контракт, при цьому не виключається варіант з продовженням кар'єри у чемпіонаті Туреччини. Про це повідомляє TMW.

За інформацією джерела, агент 37-річного боснійця Алессандро Луччі наразі перебуває у Стамбулі для переговорів з Фенербахче, який дуже хотів би підписати досвідченого форварда та готовий запропонувати йому "грошовий" дворічний контракт.

Найближчим часом Джеко визначиться зі своїм майбутнім, оскільки він також має змогу продовжити контракт із Інтером ще на один сезон. Крім того, стверджується, що боснійський форвард отримав запит із Саудівської Аравії.

Цього сезону Едін Джеко провів на клубному рівні 52 поєдинки, забив 14 м'ячів та віддав 5 результативних передач. Його поточна угода з Інтером спливає цього літа.