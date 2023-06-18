Боснійський форвард може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.
ЕДІН ДЖЕКО, GETTY IMAGES
18 червня 2023, 19:29
Едін Джеко близький до переходу в Фенербахче, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За його інформацією, нападник покине Інтер цього літа. Його агент веде переговори з Фенербахче, новим тренером якого, швидше за все, стане Вінченцо Монтелла.
За словами журналіста Альфредо Педулли, угода щодо Джеко буде узгоджена до понеділка.
Фенербахче готовий платити гравцеві не менше 5 мільйонів євро на рік плюс бонус, контракт розрахований на два сезони.
У сезоні-2022/23 Джеко провів 33 матчі в Серії А: 9 голів і 3 асисти.