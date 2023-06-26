Турция

25-річний футболіст може продовжити кар'єру у Туреччині.

Лука Йович близький до переходу в Галатасарай, повідомляє Dirilis Postasi.

За інформацією джерела, сербський футболіст погодився на перехід до турецького клубу. Галатасарай пропонує Йовичу контракт на три сезони із зарплатою три мільйони євро на рік після вирахування податків.

Очікується, що Галатасарай підпише Йовича за вісім мільйонів євро. При цьому, 50% від трансферу отримає мадридський Реал.

Нагадаємо, у 2019 році Реал заплатив Айнтрахту за Йовича 60+5 млн євро.

У сезоні-2022/23 Йович провів 31 матч у Серії А за Фіорентину: на його рахунку 6 голів та 3 асисти.