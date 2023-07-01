Турция

Дуже якісний воротар тим часом знову може залишитись без переходу до нового клубу.

Про хорватського воротаря Домініка Ліваковича, здається, говорять, починаючи від самого його початку виступів у основному складі загребського Динамо в сезоні-2016/17, проте за ці сім років гравець так і не зробив крок за межі рідної Хорватії.

Тим часом йому вже виповнилось 28, тому поточне трансферне вікно є чи не останньою реальною можливістю для нього розпочати виступи у великих чемпіонатах Європи.

Однак пропозицій щодо свого голкіпера Динамо наразі так і не отримувало, окрім, хіба що, наївних спроб турецького Фенербахче зменшити й без того помірну вартість викупу футболіста розміром у 10 млн євро.

Проте загребський колектив до останнього тримається свого, називаючи виключно цю суму в якості умови трансферу.

Разом із тим, за Ліваковичем спостерігають клуби з інших європейських ліги, а також традиційні для цієї трансферної кампанії клуби із Саудівської Аравії.