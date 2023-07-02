Голландець працюватиме з клубом, за який раніше виступав українець Ярослав Ракицький.
Патрік Клюйверт, ФК Адана Демірспор
02 липня 2023, 11:55
Адана Демірспор у своєму Instagram оголосив про призначення нового головного тренера, яким став відомий голландець Патрік Клюйверт.
Угода з 47-річним голландцем розрахована на два роки.
Останнім місцем роботи Патріка була академія Барселони, де він працював у якості директора. До цього Клюйверт очолював Кюрасао. Також він працював асистентом у збірних Нідерландів та Камеруну. Крім цього, він працював спортивним директором ПСЖ.
Минулого сезону Адана Демірспор посіла четверте місце у турнірній таблиці турецької Суперліги. Раніше за клуб виступав українець Ярослав Ракицький.