Турция

Голландець працюватиме з клубом, за який раніше виступав українець Ярослав Ракицький.

Адана Демірспор у своєму Instagram оголосив про призначення нового головного тренера, яким став відомий голландець Патрік Клюйверт.

Угода з 47-річним голландцем розрахована на два роки.

Останнім місцем роботи Патріка була академія Барселони, де він працював у якості директора. До цього Клюйверт очолював Кюрасао. Також він працював асистентом у збірних Нідерландів та Камеруну. Крім цього, він працював спортивним директором ПСЖ.

Минулого сезону Адана Демірспор посіла четверте місце у турнірній таблиці турецької Суперліги. Раніше за клуб виступав українець Ярослав Ракицький.