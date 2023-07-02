Турция

Турецький клуб може підписати бразильця.

Філіппе Коутіньо може перейти до Бешикташа на правах оренди, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, турецький клуб розглядає можливість оренди Коутінью з правом подальшого викупу Астон Вілли за 8 мільйонів євро.

При цьому Бешикташ готовий платити лише 40% від зарплати півзахисника. На даний момент клуб веде переговори з Астон Віллою.

У сезоні-2022/23 Коутіньо провів 20 матчів в АПЛ, забивши 1 гол і віддавши 1 результативну передачу.