Турция

Турецький клуб активно намагається залучити гравця до свого складу.

Досвідчений колумбійський півзахисник Хуан Куадрадо після цього сезону завершив багаторічні виступи в складі туринського Ювентуса, які тривали вісім кампаній поспіль, після чого став вільним агентом.

Це дає можливість будь-якому клубу вести перемовини з 35-річним виконавцем, проте саме фактор віку зупиняє багатьох претендентів на підписання з ним контракту.

Разом із тим, у Куадрадо є вимоги щодо зарплатні, стосовно чого наразі й тривають дискусії поміж його агентами та представниками турецького Фенербахче, про що повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

3,7 млн євро на рік + бонуси — таку пропозицію за дворічною угодою роблять "канарки", і чим далі тривають дискусії, тим ближчим стає Хуан до того, аби зменшити власні запити.

У цьому сезоні Куадрадо відіграв 47 матчів, забивши два голи та віддавши чотири гольові передачі.