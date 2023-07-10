Турция

ПСЖ чемпіон світу в півзахисті не потрібен.

Аргентинський півзахисник Леандро Паредес уже тривалий час виступає на теренах Європи, проте останніми роками його перехід до французького Парі Сен-Жермен навряд чи можна назвати слушним рішенням.

Гравець спочатку втратив місце в стартовому складі під орудою Мауріціо Почеттіно, після чого прихід Крістофа Галтьє взагалі зумовив його оренду до туринського Ювентуса, яка тривала останній рік.

У підсумку, настав час повертатись до столиці Франції, але в нового головного тренера "червоно-синіх" Луїса Енріке так само немає планів щодо 29-річного чемпіона світу-2022.

На цьому тлі активізувався з власними пропозиціями турецький Галатасарай, і італійський журналіст Ніколо Скіра на цьому тлі повідомляє радісні для Паредеса новини — "леви" підготували для нього контракт до 2027 року.

Тим часом перемовини поміж клубами ще тривають, але за їхнім перебігом помітний неабиякий прогрес.

За сезон Паредес награв 39 матів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.