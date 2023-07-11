Турция

Іспанський вінгбек близький до того, щоб продовжити кар'єру у Туреччині.

Лівий захисник РБ Лейпциг Анхеліньо, який минулий сезон провів на правах оренди за Гоффенгайм, знаходиться за крок від того, щоб перейти до чемпіонату Туреччини. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Галатасарай практично домовився із Лейпцигом щодо умов майбутнього трансферу 26-річного іспанця, який на цьому етапі виглядає неминучим.

За інформацією джерела, сторонам залишається узгодити останні важливі деталі угоди, щоб завершити процес переходу Анхеліньо.

У минулому сезоні іспанський вінгбек провів 35 поєдинків у всіх турнірах на клубному рівні, у яких він забив один гол та віддав 12 результативних передач.