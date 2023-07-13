Турция

Колишній конкурент Олександра Зінченка на лівому фланзі оборони Манчестер Сіті продовжить кар'єру в Туреччині.

Галатасарай офіційно оголосив про підписання лівого захисника Анхеліньо, який минулий сезон провів в оренді у Гоффенгаймі та права на якого належать Лейпцигу.

26-річний іспанець перейшов до гранду турецького футболу на правах оренди, за яку, за інформацією журналіста Фабріціо Романо, Галатасарай заплатить 1,5 мільйони євро.

Крім того, представник турецької Суперліги залишив за собою право викупити Анхеліньо за 6 мільйонів євро. Зарплата гравця у новому клубі складе 2,3 мільйони євро за сезон.

У минулому сезоні іспанський вінгбек провів 35 поєдинків у всіх турнірах на клубному рівні, у яких він забив один гол та віддав 12 результативних передач.