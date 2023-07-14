Захисник Удінезе продовжить кар'єру у чемпіонаті Туреччини.
Родріго Бекао, getty images
14 липня 2023, 09:28
Центральний захисник Удінезе Родріго Бекао у це літнє трансферне вікно продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччині.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Фенербахче близький до підписання 27-річного бразильця, а сама угода називається "неминучею".
За інформацією джерела, турецький гранд заплатить за гравця Удінезе близько 10 мільйонів євро.
У минулому сезоні Родріго Бекао провів 28 поєдинків, у яких він забив два голи та віддав один асист.