Турция

Сербський нападник обрав Туреччину як своє наступне місце продовження кар'єри.

Фенербахче офіційно оголосив про підписання досвідченого нападника Душана Тадіча, який останні п'ять років провів у амстердамському Аяксі.

34-річний серб перейшов до турецького гранду на правах вільного агента, оскільки його угода із Аяксом підійшла до свого завершення цього літа.

У новому клубі Тадіч виступатиме під десятим номером. Його контракт із Фенербахче розрахований до літа 2025 року.

В минулому сезоні Душан Тадіч відіграв 47 матчів на клубному рівні, в яких забив 13 голів та віддав 21 результативну передачу.