Турция

Футболіст залишив нинішній клуб.

Трабзонспор посилив свою команду гравцем збірної Німеччини U21 Гектаном Гюрпюзом - повідомляє ресурс One Football.

Талант виступав за другу команду клуб Боруссії Дортмунд.

Офіційно оголошено про трансфер, а 20-річний футболіст відправиться до тренувального табору Трабзонспора в Словенії, щоб приєднатися до команди.

Минулого сезону Гюрпюз провів 14 матчів (один гол – одна передача) за BVB II у 3-му дивізіоні та ще дев’ять ігор (два голи – одна результативна передача) у Юнацькій лізі УЄФА.