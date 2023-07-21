Турция

Конголезький форвард не затримався надовго в еміратському Аль-Насрі.

Нападник Седрік Бакамбу вдруге за це літо змінить клубну прописку після того, як його контракт із грецьким Олімпіакосом підійшов до свого завершення наприкінці сезону.

29 червня 32-річний конголезець був офіційно презентований у якості нового гравця Аль-Насра, який є представником вищого дивізіону ОАЕ, проте у підсумку гравець не затримається там навіть на місяць.

أحلى عيدية 🎁

الفضائي الكونغولي 🛸

هداف الدوري اليوناني ⚽️

سيدريك باكامبو نصراوي 💙✍️ pic.twitter.com/gxs6PLxEiM — AL NASR SC (@ALNasrSC) June 29, 2023

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, сьогодні, 21 липня, Бакамбу прилетить до Стамбулу, щоб підписати контракт із Галатасараєм до 2026 року.

Досвідчений форвард, відомий за своїми виступами за Вільярреал та Марсель, зароблятиме у турецькому клубі 1,3 мільйони євро на рік, тоді як Аль-Наср отримає компенсацію у розмірі 900 тисяч євро за гравця, який менше місяця тому приєднався до команди вільним агентом.

У минулому сезоні Седрік Бакамбу провів за Олімпіакос 37 поєдинків, у яких він забив 18 голів та віддав 3 асисти.