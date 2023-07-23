Турция

Форвард прокоментував своє приєднання до турецького колективу.

Досвідчений боснійський центральний нападник Едін Джеко під час поточної літньої трансферної кампанії перейшов зі складу міланського Інтера до турецького Фенербахче в якості вільного агента.

37-річний виконавець напередодні вперше дав розлогий коментар щодо свого приєднання до "канарок".

"Мій перший контакт із цим клубом відбувся два роки тому. У нас були змістовні розмови й цей клуб мене дуже вразив.

Але на той момент я вже майже домовився з Інтером, тому з цього нічого не вийшло. Було вже запізно щось змінювати.

Цього ж разу все сталось дуже швидко, клуб звернувся до мене і сказав, що хоче знову виграти чемпіонат після кількох не дуже вдалих років. Це неприйнятно для такого клубу.

Я дуже мотивований, адже це — новий виклик для мене, і цей клуб заслуговує кращої вдачі", — заявив боснійський виконавець.

Джеко за минулий сезон відіграв 52 матчі, забивши 14 м’ячів та віддавши п’ять гольових передач.