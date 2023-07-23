Турция

Івуарійський вінгер перебуває у статусі вільного агента.

Нападник Вілфрід Заха у поточне трансферне вікно став вільним агентом, оскільки його контракт із Крістал Пелес підійшов до свого завершення, і наразі гравець перебуває у пошуках нової команди.

Як повідомляє офіційна пресслужба Галатасарая, турецький клуб розпочав роботу над підписанням 30-річного івуарійця на правах вільного агента.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, переговори між Галатасараєм та Заха просуваються, та незабаром гравець може стати новим трансфером гранду турецької Суперліги.

У минулому сезоні Вілфрід Заха провів 28 поєдинків, у яких він забив сім голів та віддав три результативні передачі.