Турция

Івуарійський вінгер продовжить кар'єру в Туреччині.

Напередодні Галатасарай офіційно оголосив про те, що веде переговори з вінгером Вілфрідом Заха щодо трансферу на правах вільного агента, оскільки його контракт із Крістал Пелес підійшов до свого завершення цього літа.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, турецькому гранду вдалося повністю домовитися з 30-річним івуарійцем, і незабаром документи щодо трансферу будуть підписані.

Відзначається, що незабаром Заха пройде медичний огляд у новому клубі та поставить підпис під трирічним контрактом.

У минулому сезоні Вілфрід Заха провів 28 поєдинків, у яких він забив сім голів та віддав три результативні передачі.