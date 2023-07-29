Турция

Турецький колектив цього трансферного вікна дуже активний на ринку.

Цього літнього трансферного вікна турецький Фенербахче здійснив дві по-справжньому великі продажі власних футболістів: центральний захисник Аттіла Салаї перейшов до німецького Гоффенгайма за 12,3 млн євро, а півзахисник Арда Гюлер долучився до мадридського Реала за 20 млн євро.

Після цього "канарки" розпочали традиційно активну роботу з приводу пошуку нових виконавців для себе, однак цього разу маючи в розпорядженні достатній фінансовий ресурс.

Ось і не особливо вагається Фенер, коли під час чергового раунду перемовин пропонує італійській Болоньї вже 12 млн євро за аргентинського центрального півзахисника Ніколаса Домінгеса.

25-річний виконавець чотири роки тому приєднався до складу "россоблу" за 8,48 млн євро й за цей час суттєво додав у плані трансферної вартості.

Для гравця вже підготували контракт на чотири роки, за умовами якого він зароблятиме 2,7 млн євро за сезон.

Домінгес за минулий сезон забив три голи та віддав дві гольові передачі в 34 матчах.