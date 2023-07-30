Турция

Сума переходу відносно скромна.

Нещодавно офіційно стало відомо, що Мауро Ікарді повернувся до Галатасараю на постійній основі.

Тепер турецький клуб повідомив, скільки коштував йому перехід аргентинського нападника.

За 30-річного футболіста турецький клуб заплатить 10 мільйонів євро упродовж чотирьох років.

Крім того, турецький клуб повідомив, що із форвардом підписано контракт на три роки. Зарплата футболіста становила 6 млн євро на рік.

Нагадаємо, що Ікарді грав за Галатасарай на правах оренди минулого сезону і забив 22 голи за 24 гри в чемпіонаті.