Сума переходу відносно скромна.
МАУРО ІКАРДІ, GETTY IMAGES
30 липня 2023, 18:32
Нещодавно офіційно стало відомо, що Мауро Ікарді повернувся до Галатасараю на постійній основі.
Тепер турецький клуб повідомив, скільки коштував йому перехід аргентинського нападника.
За 30-річного футболіста турецький клуб заплатить 10 мільйонів євро упродовж чотирьох років.
Крім того, турецький клуб повідомив, що із форвардом підписано контракт на три роки. Зарплата футболіста становила 6 млн євро на рік.
Нагадаємо, що Ікарді грав за Галатасарай на правах оренди минулого сезону і забив 22 голи за 24 гри в чемпіонаті.