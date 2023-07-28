Турция

Аргентинський нападник закріпився в Туреччині.

Галатасарай у своєму офіційному твіттер-акаунті оголосив про підписання нападника Мауро Ікарді на постійній основі.

До цього аргентинський футболіст виступав за турецьку команду на правах оренди з Парі Сен-Жермен.

Деталі угоди не розголошуються, проте раніше повідомлялось, що Галатасарай заплатить за Мауро Ікарді 10 мільйонів євро.

У минулому сезоні нападник провів за Галатасарай 26 поєдинків, у яких він забив 23 голи та віддав 8 результативних передач.