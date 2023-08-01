Центральний півзахисник леверкузенського Баєра Керем Демірбай близький до того, щоб цього літа продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Пресслужба Галатасарая офіційно повідомила про початок переговорів із керівництвом "фармацевтів" щодо підписання 30-річного німця.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, сторони вже мають формальну домовленість щодо Демірбая, трансфер якого коштуватиме Галатасарая 4,5 мільйона євро + 2 млн в якості бонусів.

Очікується, що незабаром німецький хавбек буде у Стамбулі для проходження медогляду та підписання контракту до літа 2026 року.

У минулому сезоні Демірбай провів за Баєр 36 поєдинків, у яких він забив 5 голів та віддав 3 асисти.