Турция

Турецький гранд планує посилитися німецьким півзахисником.

Центральний півзахисник леверкузенського Баєра Керем Демірбай близький до того, щоб цього літа продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Пресслужба Галатасарая офіційно повідомила про початок переговорів із керівництвом "фармацевтів" щодо підписання 30-річного німця.

Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay’ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/Iu781bCREf — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 1, 2023

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, сторони вже мають формальну домовленість щодо Демірбая, трансфер якого коштуватиме Галатасарая 4,5 мільйона євро + 2 млн в якості бонусів.

Очікується, що незабаром німецький хавбек буде у Стамбулі для проходження медогляду та підписання контракту до літа 2026 року.

У минулому сезоні Демірбай провів за Баєр 36 поєдинків, у яких він забив 5 голів та віддав 3 асисти.