Турецький гранд планує посилитися німецьким півзахисником.
Керем Демірбай, getty images
01 серпня 2023, 22:32
Центральний півзахисник леверкузенського Баєра Керем Демірбай близький до того, щоб цього літа продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.
Пресслужба Галатасарая офіційно повідомила про початок переговорів із керівництвом "фармацевтів" щодо підписання 30-річного німця.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, сторони вже мають формальну домовленість щодо Демірбая, трансфер якого коштуватиме Галатасарая 4,5 мільйона євро + 2 млн в якості бонусів.
Очікується, що незабаром німецький хавбек буде у Стамбулі для проходження медогляду та підписання контракту до літа 2026 року.
У минулому сезоні Демірбай провів за Баєр 36 поєдинків, у яких він забив 5 голів та віддав 3 асисти.