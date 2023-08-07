Турция

29-річний футболіст може продовжити кар'єру у Туреччині.

Алекс Окслейд-Чемберлен може перейти до Бешикташа, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, найближчої доби англієць прибуде до Туреччини на переговори зі стамбульським клубом.

Нагадаємо, що Алекс став вільним агентом після того, як завершився його контракт із Ліверпулем 1 липня. Останні шість років він виступав за команду Юргена Клоппа.

У сезоні-2022/23 Окслейд-Чемберлен провів за Ліверпуль 13 матчів у всіх турнірах: на його рахунку один гол.