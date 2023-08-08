Туреччина

Бразилець продовжить кар'єру у Туреччині.

Найближчим часом Тете може стати гравцем Галатасараю, повідомляє beIN Sports.

За інформацією джерела, від бразильця відмовився Фенербахче внаслідок "юридичної, фінансової та технічної оцінки".

Футболіст вже перебуває у Стамбулі та найближчим часом пройде медичний огляд.

Головною проблемою був не до кінця ясний юридичний статус футболіст. Офіційно контракт Тете із Шахтарем діє до грудня, а турецькі ЗМІ повідомляють, що угода була розірвана в односторонньому порядку.

Минулого сезону Тете виступав за Ліон у першій частині сезону (19 матчів, 6 голів, 5 асистів), а у другій — за Лестер (14 ігор та 1 гол).