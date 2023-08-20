Туреччина

30-річний футболіст продовжить кар'єру у Туреччині.

Хакім Зієш перейшов у Галасатарай, повідомив офіційний сайт турецької команди.

30-річний півзахисник виступатиме за турецький клуб на правах безкоштовної оренди. Також після закінчення сезону Галатасарай може викупити марокканця безкоштовно.

В активі Хакіма загалом 14 забитих м'ячів та 13 результативних передач у 107 матчах за лондонський колектив.

Минулого сезону Зієш з'явився на полі у 24 зустрічах у всіх турнірах, тричі асистувавши товаришам по команді.