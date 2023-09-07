Нігерійський форвард підписав контракт із Генчлербірлігі.
Ларі Кайоде, genclerbirligi.org.tr
07 вересня 2023, 15:37
Нападник Ларі Кайоде цього літа залишив донецький Шахтар у статусі вільного агента через контракт, що підійшов до свого завершення.
Новим клубом 30-річного нігерійського форварда став Генчлербірлігі, який виступає у другому дивізіоні Туреччини.
Як повідомляє офіційний сайт Генчлербірлігі, Кайоде підписав із турецькою командою дворічний контракт.
У минулому сезоні нігерієць виступав на правах оренди за Умранієспор, за який він зіграв 11 матчів у Суперлізі та забив три голи.
За Шахтар на рахунку Ларі Кайоде 24 поєдинки з моменту його трансферу з Манчестер Сіті за 3 мільйони євро влітку 2018 року, чотири голи та два асисти.