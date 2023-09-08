Туреччина

У Манчестер Юнайтед не розраховують на півзахисника.

Донні ван де Бек може продовжити кар'єру в Туреччині, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, ван де Бек цікавий Фенербахче та Галатасараю.

Ерік тен Гаг повідомив хавбека, що не розраховує на нього після підписання Мейсона Маунта та Соф'яна Амрабата.

Повідомляється, що Манчестер Юнайтед готовий розглянути будь-яку пропозицію щодо ван де Беку.

Зазначимо, що МЮ має час до 15 вересня, щоб узгодити угоду – до закриття трансферного вікна в Туреччині.