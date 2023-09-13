Туреччина

Адана Демірспор може орендувати 20-річного гравця парижан.

Француз Едуар Мішю з ПСЖ може перейти в Адану Демірспор. Турецький клуб вже погодив оренду гравця, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За даними італійського інсайдера, угода включатиме пункт щодо права викупу. Отримати цього центрального півзахисника хотів головний тренер Демірспору нідерландець Патрік Клюйверт.

Зараз вже є усна домовленість між клубами, тепер очікується перевірка документів і подальше підписання контракту з 20-річним Мішю.

У минулому сезоні гравець виступав за Сандерленд на правах оренди. Там він відіграв 28 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом. Портал transfermarkt оцінює його у 2,5 мільйони євро.