Туреччина

Молодий француз відправляється за ігровим часом у місто Адана.

20-ти річний півзахисник ПСЖ Едуар Мішу на правах річної аренди відправляється до турецького клубу Адана Демірспор. Про це у своєму твіттері повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Перед паузою на міжнародні матчі, клуб з міста Адана розмістився на 10-й сходинці турнірної таблиці турецької Суперліги, набравши 5 пунктів у 3-х зіграних зустрічах. Команду очолює легендарний нідерландський футболіст, а нині тренер Патрік Клюйверт.

У минулому сезоні Мішу виступав на правах аренди за представника англійського Чемпіоншип Сандерленд, за який зіграв 28 матчів та забив 1 гол.