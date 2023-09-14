Туреччина

Екс-гравець Ліверпуля спробує повернути собі оптимальні кондиції у Туреччині.

31-річний півзахисник Ноттінгем Форест Джонджо Шелві на правах оренди перейшов у турецький Різеспор. Угода розрахована до кінця сезону-2023/24. Про це повідомляє офіційний сайт "лісників".

Наприкінці січня цього року Ноттінгем Форест заплатив Ньюкаслу 6.5 млн. євро за Шелві та підписав з ним контракт до кінця сезону 2024/25.

За півроку у складі клубу з міста Ноттінгем, колишній гравець збірної Англії прийняв участь лише у 8 зустрічах не відзначившись результативними діями на полі.